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قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين وفتشت عدة منازل، في محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "المربعة" غرب المدينة، اعتقلت الشابين عماد الدين محمود مسيمي ومحمد إياد حمدي، أثناء مرورهما الليلة الماضية على الحاجز، وهما من سكان مخيم العين.
وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ومركبتا إسعاف، اقتحمت بلدة عقربا جنوبا، واعتقلت المواطن عز الدين محمد بني جابر عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما شنت حملة مداهمات شملت ثمانية منازل وعاثت فيها خرابا.

وفا


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