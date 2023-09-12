قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس
التاريخ
9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين وفتشت عدة منازل، في محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "المربعة" غرب المدينة، اعتقلت الشابين عماد الدين محمود مسيمي ومحمد إياد حمدي، أثناء مرورهما الليلة الماضية على الحاجز، وهما من سكان مخيم العين.
وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ومركبتا إسعاف، اقتحمت بلدة عقربا جنوبا، واعتقلت المواطن عز الدين محمد بني جابر عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما شنت حملة مداهمات شملت ثمانية منازل وعاثت فيها خرابا.
وفا
MENAFN12092023000208011052ID1107050601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.