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الخارجية اليابانية: نتابع زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا

9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأن حكومة بلاده تواصل جمع وتحليل المعلومات الخاصة بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا.
وردا على طلب صحفي للتعليق على زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا لبحث التعاون العسكري المزعوم قال هاياشي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالجانب الذي أشرت إليه، فإننا نواصل جمع المعلومات وتحليلها بدرجة عالية من الاهتمام. أما بالنسبة لتفاصيل أو نتائج القمة بين زعيمي كوريا الشمالية وروسيا، فنحن كحكومة يابانية لسنا في وضع يسمح لنا بإعطاء أي إجابة في هذا الشأن. وبالرغم من ذلك، فإن أي نقل للأسلحة من كوريا الشمالية يتعارض مع أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، وننوي متابعة التطورات عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي انتهاكات في هذا المجال".


وقال أمين الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في وقت سابق من هذا اليوم، إن طوكيو "تتابع الوضع بقلق، بما في ذلك تأثيره المحتمل" على الوضع في أوكرانيا.


ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على متن قطاره المدرع الخاص إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأنه من المحتمل أن تتم خلال زيارة كيم جونغ أون إلى بلادنا مناقشة مسألة تقديم روسيا المساعدات الإنسانية لبيونغ يانغ.

RT

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