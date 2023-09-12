الخارجية اليابانية: نتابع زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا



وقال أمين الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في وقت سابق من هذا اليوم، إن طوكيو "تتابع الوضع بقلق، بما في ذلك تأثيره المحتمل" على الوضع في أوكرانيا.



ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على متن قطاره المدرع الخاص إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأنه من المحتمل أن تتم خلال زيارة كيم جونغ أون إلى بلادنا مناقشة مسألة تقديم روسيا المساعدات الإنسانية لبيونغ يانغ.

RT