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روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح

9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام.


وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.

وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي.

روسيا اليوم

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