Tuesday, 12 September 2023 10:51 GMT

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض سائق صهريج مُخصص لنقل المواد النفطية، لإصابات مختلفة، إثر تدهور الصهريج المُحمل بمادة الديزل، مساء أمس، على طريق إربد - عمّان.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم اجراء الإسعافات اللازمة للسائق من قبل الدفاع المدني، وحالته الصحية بسيطة.
وأضاف المندوب، أن كوادر الدوريات قامت بفتح الطريق وإزالة العوائق.

MENAFN12092023000208011052ID1107050597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث