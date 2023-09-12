إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان
التاريخ
9/12/2023 3:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعرّض سائق صهريج مُخصص لنقل المواد النفطية، لإصابات مختلفة، إثر تدهور الصهريج المُحمل بمادة الديزل، مساء أمس، على طريق إربد - عمّان.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم اجراء الإسعافات اللازمة للسائق من قبل الدفاع المدني، وحالته الصحية بسيطة.
وأضاف المندوب، أن كوادر الدوريات قامت بفتح الطريق وإزالة العوائق.
MENAFN12092023000208011052ID1107050597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.