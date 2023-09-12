حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين
التاريخ
9/12/2023 3:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اطمأن مدير التربية والتعليم في لواء الرمثا غازي الزعبي في مستشفى الرمثا، الثلاثاء، على صحة 19 طالبا ومعلمتين وسائق في مدرسة خاصة تعرّضت حافلتهم لحادث سير.
وقال الزعبي إن جميع الحالات غادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم باستثناء طالب تعرّض لإصابة طفيفة ووضعه الصحي جيّد ولا يزال يخضع للمتابعة الطبيّة لحين الاطمئنان الكامل على صحته وسلامته.
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