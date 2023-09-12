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حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

9/12/2023 3:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطمأن مدير التربية والتعليم في لواء الرمثا غازي الزعبي في مستشفى الرمثا، الثلاثاء، على صحة 19 طالبا ومعلمتين وسائق في مدرسة خاصة تعرّضت حافلتهم لحادث سير.
وقال الزعبي إن جميع الحالات غادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم باستثناء طالب تعرّض لإصابة طفيفة ووضعه الصحي جيّد ولا يزال يخضع للمتابعة الطبيّة لحين الاطمئنان الكامل على صحته وسلامته.

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