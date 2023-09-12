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الخزانة الأميركية: الإغلاق الحكومي يهدد بمخاطر اقتصادية

9/12/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين، بحسب واشنطن بوست.
وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في النادي الاقتصادي في نيويورك، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.
وهذه هي المرّة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.

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