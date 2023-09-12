تراجع أسعار القمح عالمياً

تراجع أسعار القمح عالمياً
التاريخ
9/12/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح على المستوى العالمي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البورصة العالمية للسلع 11 دولاراً، مع ارتفاع مؤشر الدولار عن مستوى 0.52% أمام سلة من العملات الرئيسية.
كما استقرت أسعار الذرة في البورصة العالمية للسلع، بنسبة 0.41 %، أي ما يعادل 2.01 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 486 دولار للبوشل.
كما ارتفعت أسعار القطن في البورصة العالمية في خلال تعاملات اليوم نحو 0.62% أي ما يعادل 0.53 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 86 دولارا للبوشل.
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