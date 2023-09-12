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تراجع أسعار القمح عالمياً

9/12/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح على المستوى العالمي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في البورصة العالمية للسلع 11 دولاراً، مع ارتفاع مؤشر الدولار عن مستوى 0.52% أمام سلة من العملات الرئيسية.
كما استقرت أسعار الذرة في البورصة العالمية للسلع، بنسبة 0.41 %، أي ما يعادل 2.01 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 486 دولار للبوشل.
كما ارتفعت أسعار القطن في البورصة العالمية في خلال تعاملات اليوم نحو 0.62% أي ما يعادل 0.53 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 86 دولارا للبوشل.

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