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هبوط ملموس على أسعار الأرز عالمياً

9/12/2023 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُغلقت عقود الأرز الآجلة، خلال تعاملات أولى جلسات السوق الأمريكي الأسبوعية في بورصة شيكاغو، على حالة من الانخفاض، بدعم إمدادات فيتنام وتايلاند المستمرة للسوق الخارجية.
وسجل أدنى سعر في العقود الآجلة للأرز تسليم تشرين الثاني القادم، عند 15.710 دولار للقنطار، وأتى أقل سعر لعقد كانون الثاني 2024 عند 16 دولارا للقنطار.

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