هبوط ملموس على أسعار الأرز عالمياً

هبوط ملموس على أسعار الأرز عالمياً
التاريخ
9/12/2023 3:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أُغلقت عقود الأرز الآجلة، خلال تعاملات أولى جلسات السوق الأمريكي الأسبوعية في بورصة شيكاغو، على حالة من الانخفاض، بدعم إمدادات فيتنام وتايلاند المستمرة للسوق الخارجية.
وسجل أدنى سعر في العقود الآجلة للأرز تسليم تشرين الثاني القادم، عند 15.710 دولار للقنطار، وأتى أقل سعر لعقد كانون الثاني 2024 عند 16 دولارا للقنطار.
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