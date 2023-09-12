طيران الإمارات تشغل A380 على جميع رحلات سيدني في نوفمبر

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى سيدني وتشغيل رحلاتها اليومية الثلاث إلى المدينة الأسترالية بطائراتها الإيرباص A380. ويشكل هذا الإعلان تأكيداً على التزام الناقلة بتوسيع خيارات وفرص عملائها بالوصول إلى مختلف محطات شبكتها العالمية. ويوفر استخدام العملاقة لخدمة الرحلة اليومية الثالثة إلى سيدني نحو 2000 مقعد إضافي أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 4 نوفمبر 2023.

وسوف تحل طائرة الإمارات A380، بتقسيم الدرجات الثلاث وسعة 489 مقعداً، محل طائرة البوينج 777-300ER المستخدمة حالياً على الرحلة "إي كيه 416/ 417". وتضيف كل رحلة أكثر من 260 مقعداً إضافياً كل يوم في الاتجاهين ومزيداً من فرص الاتصال من وإلى دبي، والوصول العالمي إلى الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ستعزز خدمة الإيرباص A380 الثالثة الرحلتين الأخريين إلى سيدني بالطراز ذاته من الطائرات ذات الطابقين، اللتين توفران مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 63 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، وتوفر نحو 56 ألف مقعد من وإلى بواباتها الأربع الرئيسية، حيث تخدم ملبورن وسيدني بثلاث رحلات يومياً لكل منهما، وبريسبن برحلتين يومياً، وبيرث برحلة يومية بطائرة A380. كما استأنفت الناقلة تشغيل خدمتها بين ملبورن وسنغافورة، بالإضافة إلى ربط سيدني بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ما يوفر للمسافرين تجربة A380 الوحيدة عبر بحر تسمانيا.

عودة إلى أديليد

ويتيح بدء استلام طيران الإمارات طائرات الإيرباص A350 في شتاء عام 2024 مزيداً من التوسع في الشبكة العالمية وتعزيز الأسطول وتحرير مزيد من الطائرات طويلة المدى لخدمة نقاط مثل مدينة أديليد. وتجري طيران الإمارات مناقشات مع مطار أديليد لاستئناف خدمتها من دون توقف، وذلك في إطار التزامها بإعادة ربط المسافرين من مختلف أركان أستراليا بشبكتها العالمية.

وتغادر رحلة سيدني الثالثة بطائرة A380 دبي في الساعة 9:30 مساءً، لتصل إلى سيدني في الساعة 6:20 مساءً بالتوقيت المحلي. وتغادر رحلة العودة سيدني في الساعة 9:10 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة طائراتها A380 لتلبية الطلب المتزايد على السفر على مستوى العالم. وتسير الناقلة طائراتها العملاقة حالياً إلى أكثر من 50 وجهة، مع خطط لتوسيع الشبكة لتغطي مزيداً من المدن في الأشهر المقبلة.