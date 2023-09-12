سعر الذهب بالأردن مستقر منذ أسبوع

وبحسب التسعيرة، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و 34.9 دينار على التوالي.