"مصرف أبوظبي الإسلامي" يطلق تمويل السيارات الكهربائية "فولت"

(MENAFN
- Edelman) أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، برنامج تمويل السيارات الكهربائية تزامنا مع اليوم العالمي للسيارات الكهربائية. وتماشياً مع التزامه بتعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي معدل تمويل تنافسسي للغاية يبلغ 1.79٪، وهو أدنى معدل تمويل من نوعه، لكل من السيارات الكهربائية الجديدة.
تشمل أبرز مزايا برنامج تمويل السيارات الكهربائية من مصرف أبوظبي الإسلامي معدل تمويل يبلغ 1.79٪. وبفضل مرونته في تأمين تمويل يصل إلى مليون درهم إماراتي، يُمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي متعامليه من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة بينما يلبي تفضيلاتهم المتنوعة في مجال السيارات.
ويوفر " فولت" معدلات تنافسيه للمتعاملين لتبني السيارات الكهربائية. كما لا يقتصر برنامج "فولت" من مصرف أبوظبي الإسلامي على التمويل فقط، و إنما يؤكد على التزام المصرف بالمسؤولية البيئية والاستدامة. ومن خلال اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم التمويلية للسيارات، يمكن للمتعاملين أن يكونوا جزءا من جهد أوسع للحد من انبعاثات الكربون والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة"
استجابة للاهتمام العالمي المتزايد بالسيارات الكهربائية، وكجزء من التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، تم تصميم برنامج تمويل السيارات الكهربائية من مصرف أبوظبي الإسلامي لتشجيع المستهلكين على تقليل بصمتهم الكربونية من خلال جعل تملك المركبات الكهربائية أكثر سهولة من الناحية المالية.
يذكر أن السيارات الكهربائية تحظى بالاهتمام بسبب فوائدها البيئية المحتملة. تنبعث من المركبات الكهربائية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل بنسبة تصل إلى 50٪ على مدار دورة حياتها مقارنة بمركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية (ICE). يساهم هذا الانخفاض في الانبعاثات في مكافحة تغير المناخ بشكل كبير.
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