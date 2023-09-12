نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليكاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، قوله اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية أمس الاثنين.

وأضاف ليكاتشيف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الست التي استخدمت في الهجوم على المدينة.

ولم تعلق أوكرانيا على هذا النبأ حتى الآن.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.