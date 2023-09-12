استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".

ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأمريكي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.