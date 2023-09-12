وثيقة: حكومة الشارقة تبدأ بيع صكوك لأجل 10.5 سنة



أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن حكومة الشارقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 220 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10.5 سنة تستحق في مارس

2034.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة فإن هذا سيعقبه إصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد بحجم قياسي وسعر ثابت وفقا لظروف السوق.

وعينت الحكومة بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد، في حين سيعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.