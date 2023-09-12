3.8 تريليونات درهم إجمالي الأصول المصرفية والودائع في الإمارات خلال يوليو
التاريخ
9/12/2023 2:18:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 0.2% من 3.873 تريليونات في شهر يونيو إلى 3.881 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي
وأوضحت بيانات صادرة عن النصرف المركزي اليوم بأن إجمالي الإئتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3% من 1.944 تريليون درهم إلى 1.939 تريليون درهم مع تقلص طفيف في كلا من الإئتمان المحلي والأجنبي
ومقابل ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.5%من 2.381 في يونيو إلى 2.393 في يوليو استنادا لزيادة ودائع لمقيمين داخل الدولة
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