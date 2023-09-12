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3.8 تريليونات درهم إجمالي الأصول المصرفية والودائع في الإمارات خلال يوليو

9/12/2023 2:18:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)







ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 0.2% من 3.873 تريليونات في شهر يونيو إلى 3.881 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي
وأوضحت بيانات صادرة عن النصرف المركزي اليوم بأن إجمالي الإئتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3% من 1.944 تريليون درهم إلى 1.939 تريليون درهم مع تقلص طفيف في كلا من الإئتمان المحلي والأجنبي
ومقابل ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.5%من 2.381 في يونيو إلى 2.393 في يوليو استنادا لزيادة ودائع لمقيمين داخل الدولة

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