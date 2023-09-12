











ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 0.2% من 3.873 تريليونات في شهر يونيو إلى 3.881 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي

وأوضحت بيانات صادرة عن النصرف المركزي اليوم بأن إجمالي الإئتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3% من 1.944 تريليون درهم إلى 1.939 تريليون درهم مع تقلص طفيف في كلا من الإئتمان المحلي والأجنبي

ومقابل ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.5%من 2.381 في يونيو إلى 2.393 في يوليو استنادا لزيادة ودائع لمقيمين داخل الدولة