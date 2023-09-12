اليوم حاسم.. هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
التاريخ
9/12/2023 2:14:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- بدأ
سعر صرف
الدولار الامريكي،بالانخفاض التدريجي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 12
سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف
الدولار
الامريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل
سعر صرف
الدينار الاردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل
وأوضح المختص المالي والاقتصادي سامر المصري،
أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اتجاهه العام صعودي، لكنّه يمكن أن يأخذ مساراً تصحيحياً خلال الأيام المقبلة، وينخفض من مستويات الثمانينات إلى السبعينيات والستينيات، بانتظار قرار "المحكمة العليا" بشأن "قانون الحد من المعقولية" اليوم الثلاثاء.
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