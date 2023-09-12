وأوضح المختص المالي والاقتصادي سامر المصري، أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اتجاهه العام صعودي، لكنّه يمكن أن يأخذ مساراً تصحيحياً خلال الأيام المقبلة، وينخفض من مستويات الثمانينات إلى السبعينيات والستينيات، بانتظار قرار "المحكمة العليا" بشأن "قانون الحد من المعقولية" اليوم الثلاثاء.

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