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اليوم حاسم.. هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

9/12/2023 2:14:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- بدأ
سعر صرف
الدولار الامريكي،بالانخفاض التدريجي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 12
سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف
الدولار
الامريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف
الدينار الاردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

وأوضح المختص المالي والاقتصادي سامر المصري،
أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اتجاهه العام صعودي، لكنّه يمكن أن يأخذ مساراً تصحيحياً خلال الأيام المقبلة، وينخفض من مستويات الثمانينات إلى السبعينيات والستينيات، بانتظار قرار "المحكمة العليا" بشأن "قانون الحد من المعقولية" اليوم الثلاثاء.

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