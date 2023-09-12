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الكابنيت الإسرائيلي يجتمع لبحث سيناريو حرب متعددة الجبهات

9/12/2023 2:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، صباح الثلاثاء، لإجراء مناقشة أمنية حول استعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب على عدة جبهات في آن واحد.


وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن اجتماع الكابنيت سيبحث عدة سيناريوهات تتعلق بحرب شاملة على عدة جبهات قد تتعرض لها إسرائيل في ظل المحاولات الإيرانية الرامية لخلق جبهة من عدة مناطق ضد إسرائيل.


ووفقًا للإذاعة، فإن المستوى الأمني سيقدم عدة سيناريوهات للوزراء حول الصورة المرتقبة للحرب المقبلة.


كما سيتم إجراء مناقشات أمنية حول بعض القضايا.

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