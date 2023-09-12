الكابنيت الإسرائيلي يجتمع لبحث سيناريو حرب متعددة الجبهات

الكابنيت الإسرائيلي يجتمع لبحث سيناريو حرب متعددة الجبهات
التاريخ
9/12/2023 2:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN- يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، صباح الثلاثاء، لإجراء مناقشة أمنية حول استعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب على عدة جبهات في آن واحد.
وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن اجتماع الكابنيت سيبحث عدة سيناريوهات تتعلق بحرب شاملة على عدة جبهات قد تتعرض لها إسرائيل في ظل المحاولات الإيرانية الرامية لخلق جبهة من عدة مناطق ضد إسرائيل.
ووفقًا للإذاعة، فإن المستوى الأمني سيقدم عدة سيناريوهات للوزراء حول الصورة المرتقبة للحرب المقبلة.
كما سيتم إجراء مناقشات أمنية حول بعض القضايا.
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