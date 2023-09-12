الكابنيت الإسرائيلي يجتمع لبحث سيناريو حرب متعددة الجبهات





وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن اجتماع الكابنيت سيبحث عدة سيناريوهات تتعلق بحرب شاملة على عدة جبهات قد تتعرض لها إسرائيل في ظل المحاولات الإيرانية الرامية لخلق جبهة من عدة مناطق ضد إسرائيل.





ووفقًا للإذاعة، فإن المستوى الأمني سيقدم عدة سيناريوهات للوزراء حول الصورة المرتقبة للحرب المقبلة.





كما سيتم إجراء مناقشات أمنية حول بعض القضايا.