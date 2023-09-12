السلطة الفلسطينية تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية بوساطة الأردن وموافقة إسرائيل
التاريخ
9/12/2023 2:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية تسلمت عبر الأردن مجموعة من المصفحات والأسلحة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة أجهزة "الأمن الوقائي"، و "الأمن الوطني"، وكذلك الشرطة.
ونقلت صحيفة القدس عن مصادر لم تسمها قولها إن هذه المصفحات والأسلحة ستستخدم في "تطبيق القانون والنظام" في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
وبينت أن المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية
التي يشارك فيها وزراء من اليمين المتطرف، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة حالة الفوضى والفلتان وضبط الاوضاع في جنين ونابلس.
وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي تفهم مطالب السلطة بهذا الخصوص وعمل على تزويدها بالعتاد اللازم، سواء المصفحات أو الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة المزودة بالليزر لاستخدامها في عمليات الاقتحام والاشتباك مع اي جهات قد تخرج عن القانون .
وكان الرئيس محمود عباس، ترأس سلسلة اجتماعات أمنية موسعة في مقر الرئاسة برام الله، خلال الأسبوعين الأخيرين، وطلب منهم فرض الامن والنظام ومواجهة اي جهة تحاول تخريب وهدم المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاضعاف السلطة واظهارها أمام الجانبين الأميركي والأوروبي بأنها عاجزة.
وعقد حسين الشيخ، الأحد، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أكد المصادر لأنه يأتي في اطار ترتيبات جديدة في المنطقة، وأن الأردن شريك أساس فيها.
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