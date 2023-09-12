ونقلت صحيفة القدس عن مصادر لم تسمها قولها إن هذه المصفحات والأسلحة ستستخدم في "تطبيق القانون والنظام" في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وبينت أن المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية

التي يشارك فيها وزراء من اليمين المتطرف، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة حالة الفوضى والفلتان وضبط الاوضاع في جنين ونابلس.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي تفهم مطالب السلطة بهذا الخصوص وعمل على تزويدها بالعتاد اللازم، سواء المصفحات أو الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة المزودة بالليزر لاستخدامها في عمليات الاقتحام والاشتباك مع اي جهات قد تخرج عن القانون .

وكان الرئيس محمود عباس، ترأس سلسلة اجتماعات أمنية موسعة في مقر الرئاسة برام الله، خلال الأسبوعين الأخيرين، وطلب منهم فرض الامن والنظام ومواجهة اي جهة تحاول تخريب وهدم المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاضعاف السلطة واظهارها أمام الجانبين الأميركي والأوروبي بأنها عاجزة.

وعقد حسين الشيخ، الأحد، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أكد المصادر لأنه يأتي في اطار ترتيبات جديدة في المنطقة، وأن الأردن شريك أساس فيها.



