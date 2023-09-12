Tuesday, 12 September 2023 10:49 GMT

وسائل اعلام عبرية :العليا الإسرائيلية أمام يوم تاريخي

9/12/2023 2:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيًا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية".


ووصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.


وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وستستمر نحو ست ساعات ونصف. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.


وسيستمع القضاة أولاً لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة الإسرائيلية، والآخر المستشارة القانونية للحكومة، وسيخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.


وستنقل وقائع الجلسة في بث حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية الإسرائيلية.


ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.


ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلبًا رابعًا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.


وشارك مساء أمس، الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس، ضد خطة التغييرات القضائية.


ومن المقرر أن تنظم اليوم تظاهرات مماثلة في عدة مناطق.

MENAFN12092023000205011050ID1107050372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث