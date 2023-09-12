وسائل اعلام عبرية :العليا الإسرائيلية أمام يوم تاريخي

وسائل اعلام عبرية :العليا الإسرائيلية أمام يوم تاريخي
التاريخ
9/12/2023 2:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيًا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية".
ووصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.
وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وستستمر نحو ست ساعات ونصف. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
وسيستمع القضاة أولاً لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة الإسرائيلية، والآخر المستشارة القانونية للحكومة، وسيخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.
وستنقل وقائع الجلسة في بث حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية الإسرائيلية.
ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلبًا رابعًا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.
وشارك مساء أمس، الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس، ضد خطة التغييرات القضائية.
ومن المقرر أن تنظم اليوم تظاهرات مماثلة في عدة مناطق.
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