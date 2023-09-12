وسائل اعلام عبرية :العليا الإسرائيلية أمام يوم تاريخي





ووصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.





وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وستستمر نحو ست ساعات ونصف. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.





وسيستمع القضاة أولاً لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة الإسرائيلية، والآخر المستشارة القانونية للحكومة، وسيخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين.





وستنقل وقائع الجلسة في بث حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية الإسرائيلية.





ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.





ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلبًا رابعًا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.





وشارك مساء أمس، الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس، ضد خطة التغييرات القضائية.





ومن المقرر أن تنظم اليوم تظاهرات مماثلة في عدة مناطق.