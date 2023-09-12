قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قسام نضال العمور، ومحمد خالد العمور، وحسن محمد العمور، ومحمود ذيب العمور، وعكرمة عودة العمور، وفادي سليم البدن، وجميعهم من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة القريبة من مدينة بيت ساحور، ومحمد سعيد عجمية، وكريم زواهرة من بلدة الدوحة غربا، وخليل زواهرة من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفا