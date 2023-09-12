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محافظ العقبة: 21 إصابة إختناق بسبب الغبار في الميناء وحالتهم الصحية جيدة

9/12/2023 2:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ العقبة خالد الحجاج إن 21 شخصاً تعرضوا للاختناق بسبب الحالة الجوية "الغبار" بالمنطقة المينائية الجنوبية في العقبة.
وأضاف الحجاج اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن جميع المصابين غادروا المستشفى وحالتهم العامة جيدة.
ونفى ما تداوله بأن سبب الإختناق استنشاق غازات.

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