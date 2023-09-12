محافظ العقبة: 21 إصابة إختناق بسبب الغبار في الميناء وحالتهم الصحية جيدة
التاريخ
9/12/2023 2:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال محافظ العقبة خالد الحجاج إن 21 شخصاً تعرضوا للاختناق بسبب الحالة الجوية "الغبار" بالمنطقة المينائية الجنوبية في العقبة.
وأضاف الحجاج اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن جميع المصابين غادروا المستشفى وحالتهم العامة جيدة.
ونفى ما تداوله بأن سبب الإختناق استنشاق غازات.
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