

وبحسب السكجي، فإن النجم المتفجر (سوبرنوفا) هو مجرة حلزونية تقع في الجزء الجنوبي من العنقود المجري الذي يسمى الكور Fornax وتبتعد مسافة 45 مليون سنة ضوئية (حوالي 425 مليون تريليون كيلومتر)، ويقبع في مركز هذه المجرة ثقب أسود فائق الكتلة وكتلته أكثر من 140 مليون مرة من كتلة الشمس، ويقوم بابتلاع المادة المحيطة حوله بشكل تدريجي.



وقد تم توثيق هذا الاكتشاف في الاتحاد الفلكي الدولي IAU وأعطي الرمز SN 2023rve، وبعد يوم من هذا الاكتشاف قام الفلكي كلاوديو بالكون في إيطاليا برصد وتحليل الأطياف لهذا النجم وأكد أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني، وهو نجم كبير الكتلة حيث إنه أكبر من الشمس بحوالي 8 مرات، وفي هذه الحالة يتحول هذا النجم إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني.



وأشار السكجي إلى أنه تم توثيق هذا الاكتشاف أيضا في الجمعية الفلكية الأميركية لراصدي النجوم المتغيرة AAVSO وهي إحدى الجهات المعتمدة بتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة وذلك لإضافته إلى كتالوغات النجوم المتغيرة.



يذكر أن عضو الجمعية الفلكية الأردنية ومركز الفلك الدولي أنس صوالحة قد رصد هذا النجم المتفجر السوبر نوفا SN 2023rve من سماء الأردن بعد اكتشافه.

السوبرنوفا أو المستعر الأعظم هو انفجار نجمي قوي ومضيء، يحدث في نهاية مراحل التطور النجمي عندما ينفد الوقود النووي داخل النجم فتتغلب قوة الجاذبية على القوى النووية الداخلية وينهار النجم ويتحول إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني.



ويمكن رصد انفجارات السوبرنوفا في مجرة درب التبانة من خلال التلسكوبات الفلكية الحديثة، وأحدث انفجار للسوبرنوفا تم رؤيته بالعين المجردة هو SN 1987A وهو انفجار نجم في سحابة ماجلان الكبرى، حيث شارك صديق الجمعية الفلكية الأردنية الفلكي البريطاني كولين هينشو في رصده، وقد استضافته الجمعية في فعاليات فلكية عدة.

