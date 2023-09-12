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احذر.. هذه الخدعة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكلفك مدخراتك

9/12/2023 1:05:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تنامي عمليات الاحتيال المالي، وذلك مع التطور الواسع الذي تشهده تلك التطبيقات، وبسبب القدرة التي يُمكن أن تتمتع بها في تحليل البيانات واتخاذ قرارات معقدة بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر.. فكيف يحدث ذلك؟
حذر عديد من المختصين في عالم المال والأعمال وكذلك في "الذكاء الاصطناعي" من أدوات وخدع يتمكن المحتالون من النفاذ من خلالها لإتمام مهمتهم الاحتيالية بنجاح باستخدام تطبيقات الـ AI ومن بينها تطبيقات تزييف وتقليد الأصوات، وكذلك تقنيات التزييف العميق Deepfake.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد بيانات زائفة بشكل مقنع، ما يجعل من الصعب اكتشاف الاحتيال. على سبيل المثال، تزوير البيانات المالية أو الهوية، والتي يتم بناءً عليها تنفيذ عمليات احتيالية واسعة.
الأمر الذي يخلق مخاطر مالية مستحدثة يتعين معها على الجهات المالية والمؤسسات الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أيضاً للكشف عن الاحتيال المالي ومحاربته.
يتطلب ذلك أيضاً استخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة والرصد المستمر للأنشطة المالية المشبوهة وتحسين استراتيجيات الأمان للتصدي للتهديدات المتزايدة.
نصائح كي لا تسقط فريسة للاحتيال المالي
ويحدد الناطور لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عدداً من النصائح التي يُمكن من خلالها تفادي السقوط في فخ الاحتيال المالي باستخدام تطبيقات الـ Deepfake، على النحو التالي:
التأكد من هوية أي شخص يتم التواصل معه، بما في ذلك المدير في العمل أو خدمة العملاء في البنوك أو غير ذلك.
طلب توثيق مكتوب عبر البريد الإلكتروني حال طلب المتصل تحويل أو توريد أموال. لا سيما وأنه عادة ما لا يتم طلب تحويل الأموال عبر تطبيقات التواصل، ويكون ذلك في الشركات عادة من خلال الخطابات المكتوبة أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركات، والذي يعتد به كوثيقة قانونية.


التأكد من أن أية جهة رسمية أو شركة لن تطلب من المستخدم أو العميل أرقاماً سرية أو بيانات تحويلات مصرفية. وبالتالي يتعين الانتباه لعدم مشاركة تلك الأرقام والبيانات.


عدم التفاعل مع أية رسائل بإعادة تعيين كلمة السر سواء للبريد الإلكتروني وأي منصات أخرى.


عدم الضغط على أي روابط دون التأكد من سلامتها.


ويوضح أن هناك مواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي في برمجة صفحات شبيهة بصفحات تسجيل الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلال تلك المواقع سرقة بيانات أو كلمات السر أو بطاقات الاعتماد والدخول لأجهزة الكمبيوتر والسطو على الأرقام المصرفية.

سكاي نيوز


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