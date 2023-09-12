احذر.. هذه الخدعة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكلفك مدخراتك



التأكد من أن أية جهة رسمية أو شركة لن تطلب من المستخدم أو العميل أرقاماً سرية أو بيانات تحويلات مصرفية. وبالتالي يتعين الانتباه لعدم مشاركة تلك الأرقام والبيانات.



عدم التفاعل مع أية رسائل بإعادة تعيين كلمة السر سواء للبريد الإلكتروني وأي منصات أخرى.



عدم الضغط على أي روابط دون التأكد من سلامتها.



ويوضح أن هناك مواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي في برمجة صفحات شبيهة بصفحات تسجيل الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلال تلك المواقع سرقة بيانات أو كلمات السر أو بطاقات الاعتماد والدخول لأجهزة الكمبيوتر والسطو على الأرقام المصرفية.

سكاي نيوز