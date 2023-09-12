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بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير

9/12/2023 1:05:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى البشير من إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من تضخم في الشريان الأبهر البطني وتضخم تحت شرايين الكلية بقطر يزيد على 8 سم.
وقال الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص عبر صفحة الفيسبوك للمستشفى إن المريض كان يعاني من وجود كتلة نابضة وسط البطن وتم إجراء تداخل جراحي سريع لمنع انفجار الشريان عن طريق تركيب شبكات/دعامات مغطاة امتدت من الشريان الأبهري إلى الشرايين الحرقفية .
وأضاف الدكتور الحيص أن العملية استمرت لمدة 3 ساعات عن طريق التخدير الموضعي، بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير وفريق جراحة الأوعية الدموية.


وأجرى العملية كل من الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص ورئيس جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر نايل الزعبي وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي ذنيبات وأخصائي التخدير الدكتور عدنان حسن.
وأشار الدكتور الحيص إلى أن عمليات ترميم الشريان الأبهري أصبحت من العمليات المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة وخصوصاً في مستشفيات البشير و بدعم من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ويتم إجراؤها بالتنسيق بين فريق جراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، وأن ترميم الشريان الأبهري قبل انفجاره يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.


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