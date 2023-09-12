بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير
التاريخ
9/12/2023 1:05:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى البشير من إنقاذ حياة مريض سبعيني كان يعاني من تضخم في الشريان الأبهر البطني وتضخم تحت شرايين الكلية بقطر يزيد على 8 سم.
وقال الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص عبر صفحة الفيسبوك للمستشفى إن المريض كان يعاني من وجود كتلة نابضة وسط البطن وتم إجراء تداخل جراحي سريع لمنع انفجار الشريان عن طريق تركيب شبكات/دعامات مغطاة امتدت من الشريان الأبهري إلى الشرايين الحرقفية .
وأضاف الدكتور الحيص أن العملية استمرت لمدة 3 ساعات عن طريق التخدير الموضعي، بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير وفريق جراحة الأوعية الدموية.
وأجرى العملية كل من الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص ورئيس جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر نايل الزعبي وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي ذنيبات وأخصائي التخدير الدكتور عدنان حسن.
وأشار الدكتور الحيص إلى أن عمليات ترميم الشريان الأبهري أصبحت من العمليات المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة وخصوصاً في مستشفيات البشير و بدعم من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ويتم إجراؤها بالتنسيق بين فريق جراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، وأن ترميم الشريان الأبهري قبل انفجاره يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.
MENAFN12092023000208011052ID1107050253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.