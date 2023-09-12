

وأجرى العملية كل من الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص ورئيس جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر نايل الزعبي وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي ذنيبات وأخصائي التخدير الدكتور عدنان حسن.

وأشار الدكتور الحيص إلى أن عمليات ترميم الشريان الأبهري أصبحت من العمليات المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة وخصوصاً في مستشفيات البشير و بدعم من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ويتم إجراؤها بالتنسيق بين فريق جراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، وأن ترميم الشريان الأبهري قبل انفجاره يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

