غالبيتهم من بيت لحم : 18 معتقل فجر اليوم في حملة اعتقالات بالضفة الغربية
التاريخ
9/12/2023 1:05:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /محافظات / PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيل فجر اليوم حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن ثمانية عشر مواطنا فلسطينيا غالبيتهم من محافظة بيت لحم.
وفي تفاصيل حملة الاعتقالات قام جيش الاحتلال فحر اليوم الثلاثاء باعتقال كل من كريم زواهرة و محمد أبو فريحة من منطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.
وفي مخيم الدهيشة اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد كاظم أبو عجمية بعد اقتحام المخيم
جنوب مدينة بيت لحم.
وفي بلدة تقوع شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمنازل القرية واعتقلت عددا من أبناء عائلة العمور وهم فادي سليم البدن و عكرمة العمور و
حسين محمد العمور
و قسام نضال العمور و محمد خالد العمور و محمود ذيب العمور.
وفي القدس اعتقل جيش الاحتلال الشاب أمير منصور بعد اقتحام بلدة
بدّو شمال غرب القدس.
وفي جنين اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد ربحي أبو الزين من بلدة رمانة غرب جنين.
كما تم اعتقال ثلاثة شبان من جنين وهم شراع الهنداوي و تقي أبو عبيد و حسن السعدي- وكلاهما من جنين حيث تم اعتقالهم قرب نابلس.
وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر محمود أبو ذياب والشاب مصطفى عودة و
أحمد مصطفى عودة.
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