وفي تفاصيل حملة الاعتقالات قام جيش الاحتلال فحر اليوم الثلاثاء باعتقال كل من كريم زواهرة و محمد أبو فريحة من منطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.

وفي مخيم الدهيشة اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد كاظم أبو عجمية بعد اقتحام المخيم

جنوب مدينة بيت لحم.

وفي بلدة تقوع شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمنازل القرية واعتقلت عددا من أبناء عائلة العمور وهم فادي سليم البدن و عكرمة العمور و

حسين محمد العمور

و قسام نضال العمور و محمد خالد العمور و محمود ذيب العمور.

وفي القدس اعتقل جيش الاحتلال الشاب أمير منصور بعد اقتحام بلدة

بدّو شمال غرب القدس.

وفي جنين اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد ربحي أبو الزين من بلدة رمانة غرب جنين.

كما تم اعتقال ثلاثة شبان من جنين وهم شراع الهنداوي و تقي أبو عبيد و حسن السعدي- وكلاهما من جنين حيث تم اعتقالهم قرب نابلس.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر محمود أبو ذياب والشاب مصطفى عودة و

أحمد مصطفى عودة.