زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوصل إلى روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل بالفعل إلى روسيا.

ونشرت الوكالة الروسية، نقلا عن أحد مراسليها في الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع أن يصل كيم، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير أو مقطع الفيديو.

فيما أكدت وكالة "ريا نوفوستي"

دخول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم الأراضي الروسية.

من جانبها أكدت كوريا الجنوبية وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع في سول إن هناك مؤشرات على أن قطار كيم المدرع الخاص عبر الحدود إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اجتماع بوتين مع كيم سيعقد في الشرق الأقصى الروسي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في البداية أين سيعقد الاجتماع بالضبط.

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك اجتماعات بين الوفدين ومحادثات منفردة قبل مأدبة عشاء رسمي.



