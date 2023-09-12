زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوصل إلى روسيا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوصل إلى روسيا
التاريخ
9/12/2023 12:20:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل بالفعل إلى روسيا.
ونشرت الوكالة الروسية، نقلا عن أحد مراسليها في الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع أن يصل كيم، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.
ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير أو مقطع الفيديو.
فيما أكدت وكالة "ريا نوفوستي"
دخول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم الأراضي الروسية.
من جانبها أكدت كوريا الجنوبية وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع في سول إن هناك مؤشرات على أن قطار كيم المدرع الخاص عبر الحدود إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اجتماع بوتين مع كيم سيعقد في الشرق الأقصى الروسي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في البداية أين سيعقد الاجتماع بالضبط.
وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك اجتماعات بين الوفدين ومحادثات منفردة قبل مأدبة عشاء رسمي.
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