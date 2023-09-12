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الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

9/12/2023 12:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مما قد يؤدي الى اثارة الغبار في أجزاء من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية وفق الأرصاد الجوية .
وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

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