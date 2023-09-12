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برنت تلامس مستويات الـ 91 دولارا وسط ترقب لبيانات اقتصادية

9/12/2023 12:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتقترب من مستويات الـ 91 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي قد تشي بما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.
وصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 30 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 90.94 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا إلى 87.66 دولار.

سكاي نيوز


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