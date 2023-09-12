برنت تلامس مستويات الـ 91 دولارا وسط ترقب لبيانات اقتصادية
التاريخ
9/12/2023 12:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتقترب من مستويات الـ 91 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي قد تشي بما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.
وصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 30 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 90.94 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا إلى 87.66 دولار.
سكاي نيوز
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