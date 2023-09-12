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الأردن يشارك اليوم بمؤتمر الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالدوحة

9/12/2023 12:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبدأ في الدوحة الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بمشاركة الأردن، والذي يعقد على مدى يومين.
ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
ويستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى القطري، عددا من التقارير بشأن عمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما يتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".
كما يستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.
ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع 39 للجنة التنفيذية للجمعية.

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