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الطعاني: لا علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض

9/12/2023 12:15:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى الأستاذ المشارك في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباط مواقع كواكب المجموعة الشمسية بحدوث الزلازل أو الهزات الأرضية وخصوصا الزلزال الذي حدث مؤخرا في المغرب.
وأضاف الطعاني أن الأسباب الرئيسية لحدوث الزلازل تكمن في أسباب جيولوجية داخل القشرة الأرضية، بسبب تحرك واحتكاك الصفائح الأرضية المفاجئ فوق بعضها فيؤدي الى تحرير الطاقة المخزنة على شكل موجات زلزالية، وليس له علاقة بتأثير الجاذبية الكواكب على الأرض.
وتابع "فعلى الرغم من أن تأثير الجاذبية التي تظهر من خلال الشمس نظرًا لكتلتها الكبيرة ( 333 ألف ضعف كتلة الأرض ، وتبعد عن الارض 390 مرة عن القمر) فان قوه توليد المد من الشمس تعادل نصف قوة توليد المد من القمر وبالتالي تظهر تأثير جاذبية القمر وهي الأكبر فقط في ظاهرة المد والجزر على المسطحات المائية على سطح الأرض وليست بحدوث زلازل."
أما في ما يخص التأثير الجاذبي للكواكب على الأرض، نوه ان اقرب الكواكب إلينا هو كوكب الزهرة، والذي يؤثر بأقل من 4 مرات من تأثير الشمس والقمر بينما تأثير أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية هو كوكب المشتري أقل بـ 5 مرات من تأثير الشمس والقمر.
وختم" أي ادعاء بأن ظهور أو اصطفاف كواكب مجموعتنا الشمسية يمكن أن يؤثر على حدوث الزلازل ليس له أساس من الصحة."

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