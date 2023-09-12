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الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

9/12/2023 12:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتب الأستاذ المشارك في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني - مقالاً بعنوان :" الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما"
"مؤخرًا، انتشرت العديد من الشائعات التي أُطلقت بواسطة شخص من هولندا يُدعى فرانك، والتي تُدّعي وجود ارتباط بين مواقع كواكب المجموعة الشمسية وحدوث الزلازل على سطح الأرض. يُزعم أن آخر الزلازل التي وقعت في المغرب نجمت عن حدوث اقترانين كوكبين بين عطارد والزهراء، بالإضافة إلى اقترانين قمريين بين المشتري وأورانوس. ومع ذلك، تشير الحقائق العلمية إلى عدم صحة هذه الشائعات، وأنه ليس هناك أي دليل علمي يُؤكد ذلك، وهذا وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) والمعهد الوطني لبحوث علوم الأرض ومواجهة الكوارث في اليابان.
فالزلازل هي ظاهرة طبيعية مذهلة ومخيفة في الوقت ذاته، تأتي بلا إنذار مسبق ولا يمكن التنبؤ بها وتتسبب في تدمير كبير. وعلى مر العصور، ارتبطت بالعديد من الأساطير والخرافات، ووُجد الكثيرون يبحثون عن تفسيرات غير علمية لهذه الظواهر المدمرة. واحدة من تلك الخرافات هي الاعتقاد في أن تواجد الكواكب وتوزيعها في السماء يمكن أن يؤثر على حدوث الزلازل على سطح الأرض. في هذا المقال، سنقوم بفحص هذه الخرافة ونبرز الحقائق العلمية التي تفني هذا الاعتقاد.
الزلازل وأسبابها العلمية:
لفهم سبب حدوث الزلازل على سطح الأرض، يجب أن نعلم أن قشرة الأرض تتألف من صفائح كبيرة. هذه الصفائح ليست ثابتة بل تتحرك ببطء على سطح الأرض. عندما تتداخل هذه الصفائح أو تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض، يمكن أن تحدث زلازل. فلولا هذه الظاهرة لانفجرت الأرض، بل وتعتبر متنفس للطاقة الكبيرة المختزنة في الأرض.
يحاول العلماء الإجابة عن 3 أسئلة تطرح بهذا الموضوع وهم: كيف يمكن التنبؤ بمكان ووقت وقوع الزلزال؟ ولا يوجد إجابة حتى الان.
الكواكب والجاذبية:
لنلقي نظرة على الكواكب في مجموعتنا الشمسية وكيف تتأثر بالجاذبية. فالشمس هي كتلة ضخمة جدا تقدر بـ 99.99 %من كتلة كل كواكب المجموعة الشمسية، لذا فهي تمتلك جاذبية هائلة بسبب كتلتها الكبيرة والتي تقدر ب 333 ألف مرة من كتلة الأرض، ولكن تبعد عن الأرض بمسافة 150 مليون كيلومتر.

بالمقارنة، القمر يبعد عن الأرض (380 ألف كم تقريبا) ولكنه يمارس تأثيرًا أكبر بكثير على المد والجزر. فان قوه توليد المد من الشمس تعادل نصف قوه توليد المد من القمر. بينما كوكب الزهرة، الذي يُعتبر الكوكب الأقرب للأرض في المجموعة الشمسية، له تأثير على الجاذبية الأرضية أقل بأربع مرات من تأثير الشمس والقمر. أما تأثير كوكب المشتري، الكوكب الأكبر حجمًا في المجموعة الشمسية، فإنه يكون أقل بخمس مرات من تأثير الشمس والقمر.
تأثير الكواكب:
الآن نتساءل: هل الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية تمتلك تأثيرًا ملحوظًا على الأرض؟ الإجابة هي لا. على الرغم من وجود العديد من الكواكب في مجموعتنا الشمسية، فإن تأثيرات الجاذبية الناتجة عنها تكون ضئيلة جدًا بالمقارنة مع الشمس والقمر. وإن تكرر حدوثها وقت اصطفاف الكواكب لا يعني أنها السبب في حدوث الزلازل. على سبيل المثال، في شهر تموز الماضي من هذا العام، شهدنا ظهور 4 كواكب في السماء (عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري بالإضافة للقمر) ولم يحدث أي نشاط زلزالي يُذكر بناءً على تلك الفرضية. هذا الظهور هو نتيجة طبيعية لحركة الكواكب حول الشمس و وقت ظهورها من السنه وليس له أي تأثير على الزلازل.
الاستنتاج:
بناءً على المعرفة العلمية والأدلة الحالية، يمكننا أن نؤكد أنه ليس هناك أي علاقة بين تواجد الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض. فالزلازل هي ظاهرة جيولوجية ناتجة عن عوامل جيولوجية داخلية في الأرض، ولا تتأثر بمواقع الكواكب في السماء."


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