الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

بالمقارنة، القمر يبعد عن الأرض (380 ألف كم تقريبا) ولكنه يمارس تأثيرًا أكبر بكثير على المد والجزر. فان قوه توليد المد من الشمس تعادل نصف قوه توليد المد من القمر. بينما كوكب الزهرة، الذي يُعتبر الكوكب الأقرب للأرض في المجموعة الشمسية، له تأثير على الجاذبية الأرضية أقل بأربع مرات من تأثير الشمس والقمر. أما تأثير كوكب المشتري، الكوكب الأكبر حجمًا في المجموعة الشمسية، فإنه يكون أقل بخمس مرات من تأثير الشمس والقمر.

تأثير الكواكب:

الآن نتساءل: هل الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية تمتلك تأثيرًا ملحوظًا على الأرض؟ الإجابة هي لا. على الرغم من وجود العديد من الكواكب في مجموعتنا الشمسية، فإن تأثيرات الجاذبية الناتجة عنها تكون ضئيلة جدًا بالمقارنة مع الشمس والقمر. وإن تكرر حدوثها وقت اصطفاف الكواكب لا يعني أنها السبب في حدوث الزلازل. على سبيل المثال، في شهر تموز الماضي من هذا العام، شهدنا ظهور 4 كواكب في السماء (عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري بالإضافة للقمر) ولم يحدث أي نشاط زلزالي يُذكر بناءً على تلك الفرضية. هذا الظهور هو نتيجة طبيعية لحركة الكواكب حول الشمس و وقت ظهورها من السنه وليس له أي تأثير على الزلازل.

الاستنتاج:

بناءً على المعرفة العلمية والأدلة الحالية، يمكننا أن نؤكد أنه ليس هناك أي علاقة بين تواجد الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض. فالزلازل هي ظاهرة جيولوجية ناتجة عن عوامل جيولوجية داخلية في الأرض، ولا تتأثر بمواقع الكواكب في السماء."

