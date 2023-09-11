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تقديم 30 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى الآن

9/11/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكا ، إنه تم تقديم 30 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا.



وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.



وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبى والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.



وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة أنه يتم تحويل الحالة للمستشفى، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.









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