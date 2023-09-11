تقديم 30 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى الآن
التاريخ
9/11/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكا ، إنه تم تقديم 30 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
وأكد أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبى والعلاج كان يحمّل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن فى الأماكن التى لا يستطيع فيها تلقى الخدمة، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
وفى حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة أنه يتم تحويل الحالة للمستشفى، وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أى تكاليف إضافية.
MENAFN11092023000132011024ID1107049871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.