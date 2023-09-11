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20 جنيها فى الحصة.. للراغبين فى التعاقد لسد العجز بالمدارس استعدادا للدراسة

9/11/2023 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) حددت المديريات التعليمية والإدارات مقابل العمل بالحصة بالمدارس لسد العجز فى التخصصات المختلفة استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، حيث أكدت المديريات أن مقابل الحصة 20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع التخصصات التى تحتاجها المدارس فقط ويوجد فيها عجز واضح، مؤكدة أنه ليس من حق المتعاقدين المطالبة بالتعيين لأن التعاقد يكون لسد العجز فقط لمدة عام دراسى ينتهى التعاقد بانتهاء الدراسة.



أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار العمل على ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، و سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.



وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.











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