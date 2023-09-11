وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق، الاثنين، أن هذه الشراكةُ أسفرت عن إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU) في مطار بغداد الدولي (BIA)، وبرعاية هيئة المنافذ الحدودية، تم الافتتاح الرسمي لـACCU، اليوم، ضمن منطقة الشحن في مطار بغداد الدولي.

وشهد الحفل، الذي حضره مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وافتتحه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي، حضورَ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والتي تموّل بلادُها PCBT في العراق، كما حضر الحفل الداعمون الدائمون لـPCBT مثل أستراليا، ممثلةً بسفيرة أستراليا لدى العراق باولا غانلي، وممثلون كبار عن كندا وألمانيا والأمم المتحدة، وحضر الافتتاح الرسمي لـACCU مديرُ عام الهيئة العامة للجمارك العراقي حسن العكيلي، وكبار ممثلي سلطة الطيران المدني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والخطوط الجوية العراقية، الذين تعد إداراتهم شركاء رئيسيين في PCBT، وأعربوا عن دعمهم الثابت للبرنامج.

ومن خلال إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU)، يعمل فريق المسافرين والبضائع الحدودي (PCBT) على تمكين العراق في حربه ضد الإتجار غير المشروع عند المنافذ الحدودية، وستتألف وحدة ACCU من مسؤولين من مختلف الوكالات العاملة داخل منطقة الشحن في مطار بغداد الدولي ممن تم تدريبهم من قِبل PCBT على تحليل المخاطر وتحديد السمات والاستهداف وفحص البضائع المشبوهة، وسيستمر هؤلاء المسؤولون في تلقّي التدريب والدعم المستمرين، علاوةً على ذلك، والتزاماً بأفضل الممارسات العالمية، يمكن دمج ضباط الاتصال من جميع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة والمشاركة في مراقبة البضائع في المطار في وحدة ACCU في مرحلةٍ لاحقة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق: "إننا نقف جنباً إلى جنب مع العراق لمعالجة التحديات المعقدة للجريمة المنظمة من خلال برنامجِ دعمٍ موسعٍ بما في ذلك مراقبة الحدود".

وأكد وولفغانغ أيجنر المنسق الإقليمي لـUNODC PCBT لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه على الرغم من أن المشروع تقنيٌّ بطبيعته، فإن إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU) وجهودها لوضع إجراءات شفافة وآمنة لمراقبة الجمارك والبضائع يبعث برسالة قوية للتفاني والمشاركة إلى المجتمع الدولي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عن امتنانه للشركاء العراقيين والدول المانحة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا وأستراليا، لدعمهم في المنطقة، مهنئًا جميع الأطراف المعنية على مساهمتهم في هذه الخطوة الحيوية نحو ردع الجريمة المنظمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.



