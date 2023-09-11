الجزائر: تجهيز مساعدات لوجستية ومادية إلى المغرب عبر 3 طائرات
التاريخ
9/11/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الجزائر، الإثنين، إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب، وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق استعدادها لتوفير المساعدات "للشعب المغربي الشقيق" من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف.
وبعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات العليا في الجزائر -نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي- بتجهيز ثلاث طائرات، اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، كما ستنقل الطائرة الثالثة عناصر الحماية المدنية الجزائرية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.
وتنتظر الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع الطائرات باتجاه المناطق المتضررة بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.
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