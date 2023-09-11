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الجزائر: تجهيز مساعدات لوجستية ومادية إلى المغرب عبر 3 طائرات

9/11/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الجزائر، الإثنين، إرسال مساعدة لوجستية ومادية عاجلة إلى المغرب، وذلك في إطار إعلانها في وقت سابق استعدادها لتوفير المساعدات "للشعب المغربي الشقيق" من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف.

وبعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات العليا في الجزائر -نقلا عن التلفزيون الجزائري الرسمي- بتجهيز ثلاث طائرات، اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، كما ستنقل الطائرة الثالثة عناصر الحماية المدنية الجزائرية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.

وتنتظر الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع الطائرات باتجاه المناطق المتضررة بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.



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