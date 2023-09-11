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البيئة: الوصول لـ96% من المستهدف لأعمال حماية ثلث الدلتا من تغيرات المناخ

9/11/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي والدلتا: "أنه تم الوصول إلى 96٪ من المستهدف لأعمال حماية الدلتا بما يساوى حماية الثلث تقريبا، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، حيث يعمل المشروع على تقليل إخطار الغمر بالبحر، وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، إضافة إلى تخطيط الساحل الشمالي بامتداد 1000 كم لخطة إدارة متكاملة".



وأكد أحمد في تصريحات خاصة أن الدولة تسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، حيث يضم مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي والدلتا مكونين، أحدهما معني بحماية الدلتا، وتحديد 5 مناطق بمحافظات الدلتا، أما المكون الثاني فيهتم بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، بتطبيق خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية، مشيرا إلى أن المشروع بمثابة تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر.




جدير بالذكر أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي والدلتا، بدأ العمل على اعداده خلال عام 2015، ثم التفاوض على مدار 3 سنوات مع صندوق المناخ الأخضر وتم الحصول على منحة للتنفيذ بقيمة 30.5 مليون دولار.







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