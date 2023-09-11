ويهدف الموسم الثقافى إلى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الارصاد الجوية فى جميع الدول العربية.

وتناولت أول أيام الموسم الثقافى، محاضرة حول تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استعرضتها الدكتورة مروة سامى والدكتورة ريهام ربيع باحثين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومحاضرة تحت عنوان حماية البيئة بين المبانى والمدن ألقتها الدكتورة هبة محروس عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين المصرية



ويشمل الموسم الثقافى محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.



و يشارك فى فعاليات الموسم الثقافى نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها فى الحياه، كما يهدف لنشر الوعى المعرفى والعلمى تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما فى الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد : نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفى للمشهد الثقافى معلومات ثرية علميا" وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتى تؤثر فى حياتنا اليومية.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.