بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة في هجمات 11 سبتمبر
التاريخ
9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) ألقى الرئيس الأمريكى جو
بايدن
كلمة فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث قال جو بايدن: كل الأمريكيين هبوا لمساعدة بلادهم خلال هجمات 11 سبتمبر.
وأضاف جو بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة فى هجمات 11 سبتمبر.
وفى وقت سابق بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول، أحداث 11 سبتمبر وماذا جنى العالم من الحروب الأمريكية التى وقعت بعدها والتى انتهت بمقتل 5 ملايين مدنى وهى التغطية التى اعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل أحمد الجعفرى.
واستعرضت التغطية الفاتورة الباهظة خلفتها هجمات 11 سبتمبر، والتى استهدفت برجى مركز التجارة العالمى بمنهاتن قبل 22 عاماً، فبخلاف الاضرار المباشرة التى لحقت بذلك الحى المالى فى فى ولاية نيويورك، فتحت تلك الهجمات الباب أمام الحرب الأمريكية على الإرهاب، والتى أعلنها جورج بوش الابن، لتحصد منذ شرارتها الأولى وحتى انتهائها أرواح ما يقرب من 5 ملايين شخص.
MENAFN11092023000132011024ID1107049860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.