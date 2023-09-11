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بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة في هجمات 11 سبتمبر

9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) ألقى الرئيس الأمريكى جو
بايدن
كلمة فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية، حيث قال جو بايدن: كل الأمريكيين هبوا لمساعدة بلادهم خلال هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف جو بايدن: الجنود بذلوا جهودا كبيرة فى هجمات 11 سبتمبر.

وفى وقت سابق بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول، أحداث 11 سبتمبر وماذا جنى العالم من الحروب الأمريكية التى وقعت بعدها والتى انتهت بمقتل 5 ملايين مدنى وهى التغطية التى اعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل أحمد الجعفرى.

واستعرضت التغطية الفاتورة الباهظة خلفتها هجمات 11 سبتمبر، والتى استهدفت برجى مركز التجارة العالمى بمنهاتن قبل 22 عاماً، فبخلاف الاضرار المباشرة التى لحقت بذلك الحى المالى فى فى ولاية نيويورك، فتحت تلك الهجمات الباب أمام الحرب الأمريكية على الإرهاب، والتى أعلنها جورج بوش الابن، لتحصد منذ شرارتها الأولى وحتى انتهائها أرواح ما يقرب من 5 ملايين شخص.




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