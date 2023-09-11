واشنطن تعتزم الموافقة على إمداد كييف بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية
التاريخ
9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد أربعة مسؤولين أمريكيين، الإثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بصدد الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، مما يمكن كييف من إلحاق أضرار كبيرة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وقال ثلاثة مسؤولين إنه بعد نجاح الذخائر العنقودية في قذائف المدفعية عيار 155 ملليمتراً في الشهور القليلة الماضية، فإن الولايات المتحدة تدرس تزويد كييف إما بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز)، التي يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات، أو أنظمة الصواريخ المتعددة الموجهة التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلومتراً، والمحملة بقنابل عنقودية، أو كليهما.
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