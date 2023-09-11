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البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع ميزانية البنتاجون للعام المقبل

9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاجون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.

وأشار البيان إلى أن الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي سبق أن طرحها البيت الأبيض.

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن "مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية (30 سبتمبر)، فإن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون أحادي الحزب يخفض الإنفاق الداخلي.. وهذا يُعرّض الخدمات الشعب الأمريكي الحيوية للخطر".

واعتبر البيان أن المشروع له "عواقب مدمرة" على الرعاية الطبية للأفراد العسكريين في مجال الصحة الإنجابية، وعلى "سلامة وصحة الأمريكيين من
مجتمع الميم"، ويهدد "المساواة في الزواج".

وأكد أن الإدارة تشعر بالقلق من أن المسودة لا تتناول بشكل مناسب مبادرات تغير المناخ وستعيق قدرة الإدارة على تعزيز المساواة والشمول.


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