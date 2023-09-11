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تقرير أممى: كولومبيا تحقق رقما قياسيا جديدا فى إنتاج الكوكايين

9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كولومبيا حققت في عام 2022 مستوى قياسيا جديدا في زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين.

وجاء في
تقرير المكتب، أن مساحة مزارع الكوكا في عام 2022 زادت عما كان في عام 2021 بنسبة 13%، وبلغت 230 ألف هكتار.

وازداد إنتاج الكوكايين من 1400 طن إلى 1738 طنا في السنة.

وجدير بالذكر أن كولومبيا أكبر منتج ومصدر الكوكايين في العالم. وترتكز أكثر من 90% من مزارع الكوكا في العالم في ما يسمى بـ "مثلث الأنديز" الذي يضم كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

وتزرع الكوكا أيضا في كل من بنما والإكوادور وجنوب غربي فنزويلا وشمال شرقي البرازيل.

ويأتي معظم تورديات الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة التي لا تزال السوق الرئيسية لتسويق هذه المخدرات.


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