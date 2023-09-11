تقرير أممى: كولومبيا تحقق رقما قياسيا جديدا فى إنتاج الكوكايين
التاريخ
9/11/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كولومبيا حققت في عام 2022 مستوى قياسيا جديدا في زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين.
وجاء في
تقرير المكتب، أن مساحة مزارع الكوكا في عام 2022 زادت عما كان في عام 2021 بنسبة 13%، وبلغت 230 ألف هكتار.
وازداد إنتاج الكوكايين من 1400 طن إلى 1738 طنا في السنة.
وجدير بالذكر أن كولومبيا أكبر منتج ومصدر الكوكايين في العالم. وترتكز أكثر من 90% من مزارع الكوكا في العالم في ما يسمى بـ "مثلث الأنديز" الذي يضم كولومبيا وبيرو وبوليفيا.
وتزرع الكوكا أيضا في كل من بنما والإكوادور وجنوب غربي فنزويلا وشمال شرقي البرازيل.
ويأتي معظم تورديات الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة التي لا تزال السوق الرئيسية لتسويق هذه المخدرات.
MENAFN11092023000132011024ID1107049857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.