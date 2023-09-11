وأوضح أسكالدوفيتش: " كان هنالك أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني من جانب الدول الغربية وأقمارها الصناعية لتعطيل الحملة الانتخابية في روسيا، فعلى سبيل المثال شهدت بوابة لجنة الانتخابات المركزية الروسية نحو

175 ألف هجوم إلكتروني خلال الانتخابات في الفترة ما بين الـ 8-10 من سبتمبر الجاري فقط".

وأشار السفير إلى أن السبب الكامن وراء هذه الهجمات هو انزعاج الغرب واستياؤه الشديد من نجاحات الحكومة الروسية.

وفتحت مراكز الاقتراع الروسية أبوابها أمام الناخبين يوم الجمعة الماضي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

وفي المجموع، جرى هذا العام في إطار ما يسمى "يوم التصويت الموحد" أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، حيث تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما تجرى في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية. كما تجرى هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية.