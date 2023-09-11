ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

توصل مسئولو النادي الاهلى

مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.







