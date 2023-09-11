Tuesday, 12 September 2023 08:21 GMT

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى

9/11/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) تطير بعثة الأهلي إلى السعودية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بعدما حدد الجهاز الفني اليوم موعدا للسفر إلى السعودية من أجل التعود على أجواء الطقس في الأراضي السعودية والأجواء المحيطة بالمباراة.
ويخوض فريق الأهلي مرانا صباحيا اليوم على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء دخل النادى ويستقلون الحافلة التي ستنقلهم إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستنقلهم إلى الأراضي السعودية، لخوض السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني واللاعبين من أجل التتويج بها لتكون خير افتتاح للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي لكرة القدم ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة المصرية.
موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
انطلاقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الاثيوبى وضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.

توصل مسئولو النادي الاهلى
مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.


وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.




MENAFN11092023000132011024ID1107049854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث