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عبد الحميد بسيونى يضع برنامجاً لتجهيز الثنائى الأجنبى فى الطلائع

9/11/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) وضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش
، برنامجاً بدنياً وفنياً لتجهيز الثنائى الأجنبى الجديد استعداداً للظهور مع الفريق فى انطلاقة مسابقة الدوري المصري، ونجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا أوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أيمن المصري، المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.
وكان جودوين قد خضع لفترة اختبار خلال معسكر الطلائع بالإسكندرية ونجح في لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني ليطلب التعاقد مع اللاعب.

ونجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وتعاقد طلائع الجيش مع 12 صفقة في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بالاضافة للتعاقد مع فريد شوقى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المصري البورسعيدى ، بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق.
وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو آمنة".
وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".
واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.



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