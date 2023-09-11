ونجح نادي طلائع الجيش فى التعاقد مع التونسي حسام بن محمد دقدوق، مدافع نادى الترجى التونسي، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

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