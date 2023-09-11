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كولر يجهز إمام عاشور لخلافة حمدي فتحي فى الأهلي

9/11/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهل ، على تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق ليكون له دور وبصمة مع الفريق الأحمر الفترة القادمة، فى ظل رغبته فى إدخال اللاعب بأجواء المشاركة بشكل مستمر، لاسيما بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب فى التدريبات الجماعية، والوقت الذى شارك فيه فى المباراتين الوديتين التي خاضهما الأهلي ضد ألوميني السلوفيني بمعسكر النمسا، وأمام طلائع الجيش فى ختام تحضيراته لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل.
ويرغب كولر فى انصهار إمام عاشور وسط مجموعة الأهلي من أجل الاستعانة به للقيام بنفس الأدوار التي كان يقوم بها حمدي فتحي مع الفريق الأحمر، قبل رحيله في نهاية الموسم الماضي إلى نادي الوكرة القطري، في ظل رغبته في استمرار الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 والتي أتت بثمارها مع الفريق الأحمر في الموسم الماضي، وساهمت فى تفوقه الفني والبدني على مختلف المنافسين.
ويجيد إمام عاشور اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، سواء الوسط الدفاعي أو الوسط المساند أو صانع الألعاب، بخلاف إجادته اللعب فى مركزي الجناح والجبهة اليمنى، وهو ما يعد لاعب جوكر يعول عليه كثيرا الجهاز الفني في تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الحمر خلال الفترة القادمة.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ إنه لاعب دولى منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

شارك لاعب الوسط صاحب الـ25 عاما فى 108 مباريات بالدورى المصرى وساهم فى 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.



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