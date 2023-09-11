كولر يجهز إمام عاشور لخلافة حمدي فتحي فى الأهلي

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

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