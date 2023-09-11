Tuesday, 12 September 2023 08:21 GMT

عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ26

9/11/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "26" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ عبد الرحمن مجدى حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيداً عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز الامر الذى جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .


MENAFN11092023000132011024ID1107049851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث