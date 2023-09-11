ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيداً عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز الامر الذى جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .