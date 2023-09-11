الرئيس المصري يؤكد التضامن مع ليبيا في مواجهة العاصفة (دانيال)
التاريخ
9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين تضامن بلاده حكومة وشعبا مع ليبيا في مواجهة العاصفة (دانيال).
وقال الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد وأؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في مصابهم الأليم وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا".
من جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان خالص التعازي والتضامن مع ليبيا إثر العاصفة (دانيال) وما أسفرت عنه من سيول ونتج عنها سقوط ضحايا ومصابين.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن شرقي ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول. (النهاية)
أ س م / م ع ع
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