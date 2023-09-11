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الرئيس المصري يؤكد التضامن مع ليبيا في مواجهة العاصفة (دانيال)

9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين تضامن بلاده حكومة وشعبا مع ليبيا في مواجهة العاصفة (دانيال).
وقال الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد وأؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في مصابهم الأليم وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا".
من جانبها أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان خالص التعازي والتضامن مع ليبيا إثر العاصفة (دانيال) وما أسفرت عنه من سيول ونتج عنها سقوط ضحايا ومصابين.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن شرقي ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول. (النهاية)

أ س م / م ع ع




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