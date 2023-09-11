تحذير أممي من تصاعد وتيرة النزاع في السودان

تحذير أممي من تصاعد وتيرة النزاع في السودان
التاريخ
9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 9 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من تصاعد وتيرة النزاع في السودان الذي خلف "وضعا كارثيا" بمقتل وإصابة الآلاف وتشريد الملايين في خضم الجمود الذي يعتري المشهد السياسي وفشل المحاولات الرامية لوقف إطلاق نار دائم بين أطراف النزاع.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وذكر التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أن عدد ضحايا النزاع الدائر حتى أغسطس الماضي بلغ 1146 قتيلا بالإضافة إلى 12 ألف جريح كما تسبب في تشريد أكثر من 3ر4 مليون شخص من بينهم 4ر3 مشرد داخليا وما يقرب من مليون لاجئ في إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومصر.
وأضاف أن النزاع أدى كذلك إلى ارتفاع الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين لا سيما في الخرطوم ودارفور وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية مشيرا إلى حرمان ملايين الأشخاص من الحصول على الأغذية والمياه والمأوى والكهرباء والخدمات الأساسية بسبب انعدام الأمن.
وأشار التقرير الأممي أيضا إلى عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في وقف القتال الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة السياسية بشكل ملحوظ بسبب استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسببت في فرار نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
ع س ع / م م ج
MENAFN11092023000071011013ID1107049849
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