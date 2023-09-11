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تحذير أممي من تصاعد وتيرة النزاع في السودان

9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 9 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من تصاعد وتيرة النزاع في السودان الذي خلف "وضعا كارثيا" بمقتل وإصابة الآلاف وتشريد الملايين في خضم الجمود الذي يعتري المشهد السياسي وفشل المحاولات الرامية لوقف إطلاق نار دائم بين أطراف النزاع.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وذكر التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أن عدد ضحايا النزاع الدائر حتى أغسطس الماضي بلغ 1146 قتيلا بالإضافة إلى 12 ألف جريح كما تسبب في تشريد أكثر من 3ر4 مليون شخص من بينهم 4ر3 مشرد داخليا وما يقرب من مليون لاجئ في إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومصر.
وأضاف أن النزاع أدى كذلك إلى ارتفاع الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين لا سيما في الخرطوم ودارفور وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية مشيرا إلى حرمان ملايين الأشخاص من الحصول على الأغذية والمياه والمأوى والكهرباء والخدمات الأساسية بسبب انعدام الأمن.
وأشار التقرير الأممي أيضا إلى عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في وقف القتال الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة السياسية بشكل ملحوظ بسبب استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسببت في فرار نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

ع س ع / م م ج




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