فرنسا وإيطاليا تعربان عن تضامنهما مع الشعب الليبي جراء العاصمة (دانيال)
التاريخ
9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- أعربت فرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين عن تضامنهما مع الشعب الليبي في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت مدنا عدة شرقي ليبيا جراء العاصفة (دانيال) مؤكدتين استعدادهما لتقديم مساعدات طارئة لدعم المتضررين.
فمن جانبه عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن تضامنه مع الشعب الليبي "الذي يعاني من فيضانات رهيبة" مضيفا أن "فرنسا تقدم تعازيها لأسر الضحايا وتقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة".
بدوره أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تغريدة مماثلة عبر منصة (إكس) استعداد إيطاليا لتقديم المساعدات لإغاثة ضحايا الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا.
وقال تاياني إن "الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب عواقب الفيضانات في ليبيا" مؤكدا "أننا على اتصال بالسلطات الليبية لتقييم نوع المساعدات اللازمة من أجل إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي".
وأشار في السياق ذاته إلى عدم وجود إيطاليين متأثرين بالفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت أمس الأحد عددا من المناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة) فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها الفيضانات. (النهاية)
م ع / م ن / م ع ع
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