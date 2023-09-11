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فرنسا وإيطاليا تعربان عن تضامنهما مع الشعب الليبي جراء العاصمة (دانيال)

9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 9 (كونا) -- أعربت فرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين عن تضامنهما مع الشعب الليبي في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت مدنا عدة شرقي ليبيا جراء العاصفة (دانيال) مؤكدتين استعدادهما لتقديم مساعدات طارئة لدعم المتضررين.
فمن جانبه عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن تضامنه مع الشعب الليبي "الذي يعاني من فيضانات رهيبة" مضيفا أن "فرنسا تقدم تعازيها لأسر الضحايا وتقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة".
بدوره أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تغريدة مماثلة عبر منصة (إكس) استعداد إيطاليا لتقديم المساعدات لإغاثة ضحايا الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا.
وقال تاياني إن "الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب عواقب الفيضانات في ليبيا" مؤكدا "أننا على اتصال بالسلطات الليبية لتقييم نوع المساعدات اللازمة من أجل إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي".
وأشار في السياق ذاته إلى عدم وجود إيطاليين متأثرين بالفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت أمس الأحد عددا من المناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة) فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها الفيضانات. (النهاية)

م ع / م ن / م ع ع




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