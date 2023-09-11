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الحكومة اللبنانية تتخذ قرارات لضبط الحدود وتشكل لجنة لبحث تداعيات اللجوء مع الجانب السوري

9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 9 (كونا) -- اتخذت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الاثنين عددا من القرارات التي تهدف إلى "ضبط الحدود" و"مكافحة شبكات التهريب" والتشدد في الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون العمل إلى جانب قرار بشأن تشكيل لجنة لبحث تداعيات اللجوء السوري مع الجانب السوري.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن اللجنة ستكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وستضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام.
وأضاف مكاري أن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر كذلك عددا من القرارات منها الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية "تعزيز التدابير" لا سيما في المراكز الحدودية و"المسالك التي يستخدمها المتسللون".
ودعا المجلس هذه الأجهزة إلى تنفيذ عمليات "مشتركة شاملة" تستهدف شبكات التهريب وإحالتها على القضاء المختص وإغلاق نقاط العبور "غير الشرعية".
كما طلب من الأجهزة الأمنية "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم".
وطلب المجلس من وزارة الداخلية كذلك إجراء "مسح فوري" للاجئين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم كما دعاها إلى "إزالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة اللاجئين".
وطلب مجلس الوزراء من وزارة العمل أيضا "التشدد" في اتخاذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق "المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المتعلقة بالعمالة الأجنبية".
وفيما يتعلق بوزارة العدل فقد دعاها المجلس للطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة "بالضالعين" في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق "غير مشروعة".
ودعا المجلس كذلك وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية للطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تكثيف التعاون" مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل "توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة" للاجئين السوريين.
كما دعا وزارة الخارجية إلى "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".
وكان المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قدر سابقا عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي مليونين و80 ألف لاجئ. (النهاية)

أ ي ب / م ع ع




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