الحكومة اللبنانية تتخذ قرارات لضبط الحدود وتشكل لجنة لبحث تداعيات اللجوء مع الجانب السوري
التاريخ
9/11/2023 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 9 (كونا) -- اتخذت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الاثنين عددا من القرارات التي تهدف إلى "ضبط الحدود" و"مكافحة شبكات التهريب" والتشدد في الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون العمل إلى جانب قرار بشأن تشكيل لجنة لبحث تداعيات اللجوء السوري مع الجانب السوري.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن اللجنة ستكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وستضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام.
وأضاف مكاري أن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر كذلك عددا من القرارات منها الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية "تعزيز التدابير" لا سيما في المراكز الحدودية و"المسالك التي يستخدمها المتسللون".
ودعا المجلس هذه الأجهزة إلى تنفيذ عمليات "مشتركة شاملة" تستهدف شبكات التهريب وإحالتها على القضاء المختص وإغلاق نقاط العبور "غير الشرعية".
كما طلب من الأجهزة الأمنية "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم".
وطلب المجلس من وزارة الداخلية كذلك إجراء "مسح فوري" للاجئين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم كما دعاها إلى "إزالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة اللاجئين".
وطلب مجلس الوزراء من وزارة العمل أيضا "التشدد" في اتخاذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق "المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المتعلقة بالعمالة الأجنبية".
وفيما يتعلق بوزارة العدل فقد دعاها المجلس للطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة "بالضالعين" في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق "غير مشروعة".
ودعا المجلس كذلك وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية للطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تكثيف التعاون" مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل "توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة" للاجئين السوريين.
كما دعا وزارة الخارجية إلى "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".
وكان المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قدر سابقا عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي مليونين و80 ألف لاجئ. (النهاية)
أ ي ب / م ع ع
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